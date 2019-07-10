Технологии распознавания лица

По словам исследователей, биометрический замок на базе новой технологии сможет работать без доступа к интернету или электронной памяти тысячи лет, при этом он будет функционировать буквально со скоростью света. В отличие от человеческого мозга, искусственного интеллекта и нейронных сетей, технология не полагается на обработку информации внешними источниками и обеспечивает весьма специфическое применение — один фрагмент стекла может использоваться для распознавания символов, другой — цифр, третий — лица пользователя и так далее.В ходе тестирования необычной разработки учёным удалось «распознать» отдельные цифры: поднося рисунок к стеклу, они получали сфокусированное пятно в определённой точке на другой стороне «умного дисплея». Ожидается, что с помощью тонкой «настройки» в будущем станет возможно использование технологии для работы с объектами любой сложности.О стоимости новинки пока неизвестно.