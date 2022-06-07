Telegram Premium предлагает анимированные аватарки, отсутствие рекламы и многое другое

Появились подробности о грядущей платной подписке мессенджера Telegram.

Платная подписка Telegram Premium включает в себя:

  • Двойные лимиты: количество чатов, подписки и так далее
  • Загрузка файлов — максимальный размер увеличится с 2 до 4 ГБ
  • Увеличенная скорость загрузки
  • Преобразование голосовых сообщений в текст
  • Отсутствие рекламы
  • Уникальные реакции на сообщения
  • Наклейки премиум-класса с полноэкранными эффектами
  • Расширенное управление диалогами
  • Значок звездного профиля
  • Анимированные аватарки
  • Дополнительные иконки для приложения Telegram

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