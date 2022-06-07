Telegram Premium предлагает анимированные аватарки, отсутствие рекламы и многое другое Появились подробности о грядущей платной подписке мессенджера Telegram. Платная подписка Telegram Premium включает в себя: Двойные лимиты: количество чатов, подписки и так далее

Загрузка файлов — максимальный размер увеличится с 2 до 4 ГБ

Увеличенная скорость загрузки

Преобразование голосовых сообщений в текст

Отсутствие рекламы

Уникальные реакции на сообщения

Наклейки премиум-класса с полноэкранными эффектами

Расширенное управление диалогами

Значок звездного профиля

Анимированные аватарки

Дополнительные иконки для приложения Telegram Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 15:27 . Продукт - Telegram Premium

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