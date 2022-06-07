Telegram Premium предлагает анимированные аватарки, отсутствие рекламы и многое другое
Появились подробности о грядущей платной подписке мессенджера Telegram.
Платная подписка Telegram Premium включает в себя:
- Двойные лимиты: количество чатов, подписки и так далее
- Загрузка файлов — максимальный размер увеличится с 2 до 4 ГБ
- Увеличенная скорость загрузки
- Преобразование голосовых сообщений в текст
- Отсутствие рекламы
- Уникальные реакции на сообщения
- Наклейки премиум-класса с полноэкранными эффектами
- Расширенное управление диалогами
- Значок звездного профиля
- Анимированные аватарки
- Дополнительные иконки для приложения Telegram
Автор - Рамиль Хакимуллин. Размещено: Сегодня 15:27. Продукт - Telegram Premium