Telegram Premium уже есть на iOS

Telegram, похоже, тестирует еще один способ, с помощью которого суперпопулярное приложение для обмена сообщениями может начать приносить доход. Бета-тестеры приложения Telegram для iOS заметили кое-что новое в версии 8.7.2, впервые обнаруженной Android Police: новый набор наклеек и смайликов-реакций, которые вы можете разблокировать, только «подписавшись на Telegram Premium». Telegram Premium, конечно же, пока не существует. (И Telegram не ответил на запрос The Verge о комментариях по этому поводу). Но прямо сейчас пользователи, имеющие доступ к сборкам Telegram TestFlight и его тестовому серверу, могут отправлять друг другу реакции взрывающегося сердца и летающего призрака, наклейку, в которой это милая клякса (желтая уточка) просто невыносимо грустная, и еще несколько новых вещей.

И похоже, что в конечном итоге даже получателям этих сообщений потребуется Telegram Premium, чтобы их увидеть; если вы отправите не подписчику грустную утку, он получит приглашение оплатить подписку. Пока нет информации о том, сколько будет стоить Премиум, когда (или даже если) сервис будет запущен более широко и какие другие функции могут быть частью подписки. Но с большой долей вероятности можно ожидать, что Премиум всё же запустят в конечном итоге, так как разработчикам мессенджера нужно зарабатывать деньги на своём проекте, содержать серверы, платить зарплату разработчикам и не только. Так что стоит ожидать появления платных стикеров совсем скоро.