Telegram Premium уже есть на iOS

Telegram, похоже, тестирует еще один способ, с помощью которого суперпопулярное приложение для обмена сообщениями может начать приносить доход. Бета-тестеры приложения Telegram для iOS заметили кое-что новое в версии 8.7.2, впервые обнаруженной Android Police: новый набор наклеек и смайликов-реакций, которые вы можете разблокировать, только «подписавшись на Telegram Premium». Telegram Premium, конечно же, пока не существует. (И Telegram не ответил на запрос The Verge о комментариях по этому поводу). Но прямо сейчас пользователи, имеющие доступ к сборкам Telegram TestFlight и его тестовому серверу, могут отправлять друг другу реакции взрывающегося сердца и летающего призрака, наклейку, в которой это милая клякса (желтая уточка) просто невыносимо грустная, и еще несколько новых вещей.

И похоже, что в конечном итоге даже получателям этих сообщений потребуется Telegram Premium, чтобы их увидеть; если вы отправите не подписчику грустную утку, он получит приглашение оплатить подписку. Пока нет информации о том, сколько будет стоить Премиум, когда (или даже если) сервис будет запущен более широко и какие другие функции могут быть частью подписки. Но с большой долей вероятности можно ожидать, что Премиум всё же запустят в конечном итоге, так как разработчикам мессенджера нужно зарабатывать деньги на своём проекте, содержать серверы, платить зарплату разработчикам и не только. Так что стоит ожидать появления платных стикеров совсем скоро.
Instagram добавила лайки историям…
Instagram добавила лайки историямInstagram от Meta представляет новый способ взаимодействия людей со Stories. С сегодняшнего дня вы можете…
Google Chrome крупно обновили впервые за 8 лет…
Google Chrome крупно обновили впервые за 8 летЕсли вы недавно загрузили последнюю версию Canary для Google Chrome, возможно, вы заметили, что значок пр…
Telegram Premium уже есть на iOS…
Telegram Premium уже есть на iOSTelegram, похоже, тестирует еще один способ, с помощью которого суперпопулярное приложение для обмена соо…
В Великобритании впервые арестовали имущество в формате NFT…
В Великобритании впервые арестовали имущество в формате NFTНалоговое управление Великобритании заявляет, что это первый орган в Европе, который арестовал NFT, сообщ…
Samsung Galaxy S22 поддерживает Google Duo…
Samsung Galaxy S22 поддерживает Google DuoСмартфоны Galaxy S22 и ноутбуки S8 будут поддерживать новую функцию прямой трансляции в Google Duo. Подоб…
Mozilla отказалась от своего VR-браузера Firefox Reality…
Mozilla отказалась от своего VR-браузера Firefox RealityMozilla отказывается от своего веб-браузера виртуальной и дополненной реальности Firefox Reality, передав…
У Wormhole украли биткоинов на 325 млн долларов…
У Wormhole украли биткоинов на 325 млн долларовВ среду платформа децентрализованных финансов (DeFi) Wormhole стала жертвой крупнейшей кражи криптовалюты…
Twitter скопировал у YouTube свою новую функцию…
Twitter скопировал у YouTube свою новую функциюБольшинство пользователей Twitter могут создавать видео продолжительностью до 140 секунд, но у некоторых …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor