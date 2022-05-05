Telegram Premium замечен в последней бета-версии iOS

Telegram недавно выпустил бета-версию 8.7.2 для iOS, которая включала в себя новый набор смайликов и стикеров, как было замечено бета-каналом Telegram. Эти новые стикеры и смайлики считаются премиальными функциями, доступными только для пользователей Telegram Premium. Сообщается, что все пользователи получат подсказку с вопросом, хотят ли они подписаться на план подписки Telegram Premium при просмотре этих реакций или наклеек в приложении для обмена мгновенными сообщениями. Похоже, что Telegram ищет новые способы монетизации своей платформы, добавляя премиум-план, который, как говорят, предлагает специальные стикеры и реакции в качестве начала.

Telegram не поделился подробной информацией о ценах и точной доступности, но как уже упоминалось, подписка даст пользователям доступ к разблокировке премиальных наклеек и эксклюзивных смайликов реакции. Нет никаких намеков на то, когда и будет ли эта функция доступна на Android. Согласно выводам бета-канала Telegram, премиум-стикеры не будут видны бесплатным пользователям на платформе. Вместо этого они увидят баннер, предлагающий им «разблокировать дополнительные реакции, подписавшись на Telegram Premium».
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