Telegram анонсировал новый менеджер загрузок, прямую трансляцию и многое другое с последним обновлением

Пользователи Apple также получают новое меню вложений, которое позволяет вам выбрать несколько фотографий или файлов, чтобы поделиться с вашими контактами. Пользователи Android получают полупрозрачный интерфейс с прозрачными заголовками, который работает в ночном режиме.
Новая функция прямой трансляции с другими приложениями позволяет каналам Telegram транслировать прямую трансляцию с помощью таких инструментов, как OBS Studio и XSplit Broadcaster.
Также обновленным является переработанный процесс входа в систему на Android и macOS с новой плавной анимацией. Все пользователи Telegram теперь могут делиться своим прямым номером телефона в виде ссылки через свое имя пользователя. Telegram также добавляет возможность предварительного просмотра страниц через браузер, даже если вы не вошли в Telegram.