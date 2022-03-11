Telegram анонсировал новый менеджер загрузок, прямую трансляцию и многое другое с последним обновлением

Последнее обновление Telegram содержит множество новых визуальных и функциональных изменений. Для пользователей iOS появился новый менеджер загрузок с переработанным меню вложений, в котором отображается статус загрузки файлов и элементы управления приоритетом загрузки.

Пользователи Apple также получают новое меню вложений, которое позволяет вам выбрать несколько фотографий или файлов, чтобы поделиться с вашими контактами. Пользователи Android получают полупрозрачный интерфейс с прозрачными заголовками, который работает в ночном режиме.

Новая функция прямой трансляции с другими приложениями позволяет каналам Telegram транслировать прямую трансляцию с помощью таких инструментов, как OBS Studio и XSplit Broadcaster.

Также обновленным является переработанный процесс входа в систему на Android и macOS с новой плавной анимацией. Все пользователи Telegram теперь могут делиться своим прямым номером телефона в виде ссылки через свое имя пользователя. Telegram также добавляет возможность предварительного просмотра страниц через браузер, даже если вы не вошли в Telegram.
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