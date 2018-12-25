Telegram добавил новый инструмент для создания опросов

Последнее обновление Telegram добавляет специальный инструмент для опросов без использования сторонних ботов. Новые встроенные опросы идеально подходят для групп или каналов с большим количеством участников. Опросы выглядят как обычное сообщение, их можно пересылать и прикреплять. На данный момент они являются анонимными, а это означает, что вы не можете видеть, кто за что голосовал.

Разработчики объявили о планах добавить не анонимные опросы и множественный выбор, где списки избирателей будут публичными. Возможна также интеграция с Telegram Passport. Напомним, что в июле Telegram представил новую систему авторизации пользователей — Telegram Passport. Паспорт Telegram призван стать единым методом авторизации пользователей в сервисах, требующих верификации личности.