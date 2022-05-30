Telegram планирует запустить премиум-план

Новое открытие информатора показывает, что Telegram приближается к внедрению своего премиального уровня. Подсказка исходит из строки данных, которая радикально меняет формулировку экрана приветствия при загрузке и установке приложения для обмена сообщениями.

Прямо сейчас можно прочитать в информации о приложении «Telegram навсегда бесплатен. Без рекламы. Без абонентской платы», но этот текст будет заменен на «Telegram предоставляет бесплатное неограниченное облачное хранилище для чатов и мультимедиа». Это явный признак того, что план на основе подписки находится в разработке и вероятно, будет представлен в ближайшее время. Тот же информатор проливает свет на некоторые эксклюзивные функции, которые Telegram предложит своим платным аккаунтам. В дополнение к значку звезды, который будет отображаться рядом с вашим именем в списках чатов, приложение предоставит вам доступ к эксклюзивным стикерам и реакциям. Стоимость подписки пока остается загадкой.
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