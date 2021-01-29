Telegram получил новое обновление для импорта истории чатов из других приложений

Популярное приложение для общения Telegram выпускает обновление для импорта истории чатов из других приложений.

В сообщении блога Telegram рассказывает, как перенести чаты из других приложений социальных сетей. Теперь пользователи могут импортировать чат, включая видео и документы. В настоящее время поддерживаемые приложения включают WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Чтобы переместить чат через приложение на Android / iOS, просто нажмите "Экспорт чатов" и выберите Telegram в появившемся меню "Поделиться". На устройствах iOS также можно экспортировать чаты напрямую, смахнув влево на "Чат-> Экспорт".

Помимо функции миграции, новое обновление Telegram также вносит другие улучшения в конфиденциальность. Например, теперь вы можете удалять группы, секретные чаты и историю звонков для всех одновременно.