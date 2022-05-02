Telegram теперь позволяет пользователям отправлять криптовалюту через дополнительный блокчейн TON

Telegram теперь позволяет пользователям отправлять Toncoin, криптовалюту, созданную на основе усилий Telegram по блокчейну, непосредственно из чатов в приложении для обмена сообщениями через Protocol. В сообщении в Твиттере TON (The Open Network) объявил, что Telegram теперь поддерживает транзакции Toncoin без каких-либо комиссий.

TON включил короткое видео, показывающее, как криптовалютные транзакции работают на платформе. Для начала вам нужно будет добавить в меню приложений бота Telegram Wallet , который позволит вам покупать криптовалюту с помощью банковской карты, обменивать и переводить на другие кошельки. Когда вы будете готовы отправить криптовалюту, вы можете открыть кошелек из меню вложений во время чата, ввести сумму Toncoin, которую хотите отправить, подтвердить все детали и нажать «Отправить». Ваш получатель получит Toncoin через чат. В 2020 году Telegram закрыл собственную криптовалютную операцию после того, как столкнулся с давлением со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Проект, первоначально известный как Telegram Open Network (TON), был разработан генеральным директором Telegram Павлом Дуровым и его братом Николаем в 2018 году. Год спустя SEC приказала Telegram прекратить продажи Gram, токена, связанного с блокчейном TON, после заявления о том, что ему не удалось зарегистрировать продажи на сумму 1,7 миллиарда долларов, собранные в рамках его предварительного первоначального предложения монет (ICO). Даже после того, как Telegram отказался от проекта TON, группа разработчиков сохранила его на плаву, переименовав в The Open Network и переименовав Gram в Toncoin. Дуров выразил свою поддержку проекту в декабре прошлого года, отметив: «Я горжусь тем, что созданная нами технология жива и развивается… TON по-прежнему опережает все остальное в сфере блокчейна». Ранее в этом месяце фонду TON удалось собрать пожертвования в размере 1 миллиарда долларов.
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