Telegram тестирует новую функцию, которая поможет вам избежать спойлеров

Telegram - популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями и один из главных конкурентов является WhatsApp. Компания активно разрабатывает новые функции, обычно оригинальные и новаторские. Это всегда заставляет энтузиастов Telegram задаться вопросом, почему WhatsApp по-прежнему остается более популярным сервисом, несмотря на то, что он не получает столько новых функций. Последним дополнением к многофункциональному обмену мгновенными сообщениями могут быть спойлеры. Компания разрабатывает новую возможность форматирования текста, чтобы пометить определенное сообщение как спойлер.

Эта функция все еще находится в стадии разработки и пока не доступно широкой публике. После выпуска пользователи смогут выделить текст и пометить его как спойлер перед его отправкой. Это приведет к пикселизации сообщения до тех пор, пока получатель не щелкнет по нему, чтобы раскрыть его содержимое.