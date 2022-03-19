Telegram запрещен в Бразилии за отказ от сотрудничества с властями

Судья Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился закрыть приложение для обмена сообщениями Telegram по всей стране, утверждая, что оно не сотрудничает с властями. Этот шаг является ударом по президенту Жаиру Болсонару, у которого более 1 миллиона подписчиков на платформе, и он защищает ее как ключевой инструмент для своего переизбрания в октябре. Судья Александр де Мораес заявил в своем постановлении, что Telegram неоднократно игнорировал запросы бразильских властей, в том числе требование полиции заблокировать профили и предоставить информацию, связанную с блогером Алланом душ Сантушем, союзником Болсонару, обвиняемым в распространении лжи.

Многие сторонники Болсонару обратились к Telegram, поскольку конкурент приложения для обмена сообщениями WhatsApp изменил свою политику обмена сообщениями. Президент часто обвинял де Мораеса и высший суд Бразилии в постановлениях, нарушающих свободу слова. Один из основателей приложения для обмена сообщениями Павел Дуров заявил в своем заявлении, что у Telegram «была проблема с электронными письмами, проходящими между нашими корпоративными адресами telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа». Дуров также попросил суд «рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней по своему усмотрению, чтобы позволить исправить ситуацию, назначив представителя в Бразилии и создав основу для оперативного реагирования на подобные насущные проблемы в будущем».