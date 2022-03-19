Telegram запрещен в Бразилии за отказ от сотрудничества с властями

Многие сторонники Болсонару обратились к Telegram, поскольку конкурент приложения для обмена сообщениями WhatsApp изменил свою политику обмена сообщениями. Президент часто обвинял де Мораеса и высший суд Бразилии в постановлениях, нарушающих свободу слова. Один из основателей приложения для обмена сообщениями Павел Дуров заявил в своем заявлении, что у Telegram «была проблема с электронными письмами, проходящими между нашими корпоративными адресами telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа». Дуров также попросил суд «рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней по своему усмотрению, чтобы позволить исправить ситуацию, назначив представителя в Бразилии и создав основу для оперативного реагирования на подобные насущные проблемы в будущем».