Telegram запускает Sponsored Messages - инструмент для продвижения каналов и ботов

Telegram, как всегда, подчеркнул важность конфиденциальности, заявив, что никакие пользовательские данные не собираются и не анализируются для отображения рекламы, и каждый пользователь, просматривающий определенный канал в Telegram, видит одни и те же спонсируемые сообщения. Никакая реклама не будет отображаться в чатах, а спонсируемые сообщения не будут отображаться в вашем списке чатов, частных чатах или группах.
Однако стоит упомянуть, что функция спонсируемых сообщений все еще находится на стадии тестирования и, таким образом, доступна не всем. Служба обмена сообщениями сравнила себя с WhatsApp, подчеркнув, что последний делится пользовательскими данными с рекламодателями, хотя сами они не показывают рекламу.