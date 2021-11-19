Telegram запускает Sponsored Messages - инструмент для продвижения каналов и ботов

Приложение для чата Telegram получает новую функцию спонсируемых сообщений, которая позволит любому продвигать собственный канал или бота. Рекламные сообщения будут отображаться в общедоступных каналах с не менее чем тысячей подписчиков, и их длина будет ограничена 160 символами. Они будут основаны исключительно на теме публичных каналов, на которых они показаны.

Telegram, как всегда, подчеркнул важность конфиденциальности, заявив, что никакие пользовательские данные не собираются и не анализируются для отображения рекламы, и каждый пользователь, просматривающий определенный канал в Telegram, видит одни и те же спонсируемые сообщения. Никакая реклама не будет отображаться в чатах, а спонсируемые сообщения не будут отображаться в вашем списке чатов, частных чатах или группах.

Однако стоит упомянуть, что функция спонсируемых сообщений все еще находится на стадии тестирования и, таким образом, доступна не всем. Служба обмена сообщениями сравнила себя с WhatsApp, подчеркнув, что последний делится пользовательскими данными с рекламодателями, хотя сами они не показывают рекламу.
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