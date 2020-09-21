Тема ColorOS 11 OPPO следующего поколения была официально выпущена

OPPO объявила о выпуске своей темы пользовательского интерфейса следующего поколения, официально совместимой с Android 11.

В ColorOS 11 следующего поколения OPPO сделал большой шаг вперед, чтобы сделать его более простым в использовании и более плавным, с более уникальным стилем и дополнительными опциями. Интерфейс ColorOS 11 спроектирован легче и проще, как и у оригинального Android, а функция темного режима также позволяет установить более богатый уровень контрастности.

Кроме того, тема ColorOS 11 также поставляется с различными вариантами формата изображения, которые мы можем настроить для использования с функцией Always-On Display, когда экран выключен.

Новое поколение функций под названием UI First 2.0 обещает очистить оперативную память и поддерживать стабильную частоту кадров экрана. Функция Super Power Saving Mode добавила возможность продлить срок службы батареи, когда вы открываете до шести приложений одновременно.

Ещё в ColorOS 11 добавили новую функцию FlexDrop, которая позволяет пользователям изменять размер любого приложения.