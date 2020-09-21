Тема ColorOS 11 OPPO следующего поколения была официально выпущена

OPPO объявила о выпуске своей темы пользовательского интерфейса следующего поколения, официально совместимой с Android 11.

В ColorOS 11 следующего поколения OPPO сделал большой шаг вперед, чтобы сделать его более простым в использовании и более плавным, с более уникальным стилем и дополнительными опциями. Интерфейс ColorOS 11 спроектирован легче и проще, как и у оригинального Android, а функция темного режима также позволяет установить более богатый уровень контрастности.

Кроме того, тема ColorOS 11 также поставляется с различными вариантами формата изображения, которые мы можем настроить для использования с функцией Always-On Display, когда экран выключен.

Новое поколение функций под названием UI First 2.0 обещает очистить оперативную память и поддерживать стабильную частоту кадров экрана. Функция Super Power Saving Mode добавила возможность продлить срок службы батареи, когда вы открываете до шести приложений одновременно.

Ещё в ColorOS 11 добавили новую функцию FlexDrop, которая позволяет пользователям изменять размер любого приложения.

Комментарии и отзывы ColorOS 11
Обзоры:
Новости:
Новая технология NVIDIA Reflex уменьшить задержку ввода

NVIDIA Reflex - это новый набор технологий графического процессора, дисплея G-Sync и программного обеспеч...
Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition раскупили в Тайланде

Компания Samsung отчиталось о том, что лимитированная версия смартфона Galaxy Z Fold 2 под названием Thom...
Живое видео о Galaxy S20 FE перед официальным анонсом

Согласно новому видео, опублико...
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для AppleОбзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для Apple
Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обновленные ноутбуки Dell G7 получат CPU...
Обновленные ноутбуки Dell G7 получат CPUВ сети появились подробности об игровом ноутбуке Dell G7, новое поколение которого ожидается в ближайшее ...
Micron подтверждает характеристики видео...
Micron подтверждает характеристики видеоMicron раскрыла особенности некоторых характеристик для видеокарт NVIDIA Ampere следующего поколения. Сог...
Moto G9 Plus и Moto E7 Plus скорой выйду...
Moto G9 Plus и Moto E7 Plus скорой выйдуКомпания Motorola объявила о том, что смартфоны Moto G9 Plus и Moto E7 Plus появятся в российской продаже...
Объектив Canon RF800mm F11 IS STM получи...
Объектив Canon RF800mm F11 IS STM получиКомпания Canon пополнила ассортимент супертелеобъективов моделями RF600mm F11 IS STM и RF800mm F11 IS STM...
Samsung Galaxy Note20 окажется не таким ...
Samsung Galaxy Note20 окажется не таким Один из вьетнамских ритейлеров раскрыл цены на топовые смартфоны Samsung Samsung Galaxy Note20, выход кот...
Motorola Razr 5G TUV получит быструю зар...
Motorola Razr 5G TUV получит быструю зарВокруг смартфона Motorola Razr 5G TUV ходит очень много различной информации, но никто точно не может ска...
Лучший вертикальный пылесос. Xiaomi Jimm...
Лучший вертикальный пылесос. Xiaomi JimmМногие пользователи перестали пользоваться любыми проводными вещами, так как это не очень удобно и иногда...
Российские Redmi 7A обновили до MIUI 11....
Российские Redmi 7A обновили до MIUI 11.Компания Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 11.0.2 на основе Android 10 для российских смар...
ПВХ окна по ценам от производителя...
ПВХ окна по ценам от производителяМного лет назад, при установке окон, по стандарту использовали деревянные окна с двухрамной конструкцией....
Бюджетный смартфон Redmi 9A скоро выйдет...
Бюджетный смартфон Redmi 9A скоро выйдетАвторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре сообщил о том, что уже доступный для покупки в Малайзии смартфон R...
Рекламное видео Sony Xperia 5 II утекло ...
Рекламное видео Sony Xperia 5 II утекло Авторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился официальным рекламным роликом смартфона Sony Xperia 5...
Подбираем аксессуары для Microsoft Xbox ...
Подбираем аксессуары для Microsoft Xbox Достаточно часто геймеры покупают не свежие ревизии игровых приставок, а устройства, которые уже длительн...
Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплением
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массыОбзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массы
Обзор Xiaomi Jimmy JV53. Вертикальный беспроводной пылесос с пятью насадкамиОбзор Xiaomi Jimmy JV53. Вертикальный беспроводной пылесос с пятью насадками
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor