Темная версия Google Maps начинает поступать на Android

Компания Google начала развертывание темного режима для Google Maps начиная с версии 10.51.1, работающей на Android 11.

В настройках Google Maps появится новый переключатель, позволяющий пользователю установить ночную тему на постоянной основе или отключить его совсем. Изменение постепенно внедряется на стороне сервера, поскольку обновления до последней версии Google Maps недостаточно, чтобы эта опция появилась в меню настроек приложения.

В этой новой версии будет отображаться самый темный фон карты, а дороги будут показаны светло-серым. Между тем, текст, булавки и значки все еще видны четко и по-прежнему светлее. После широкого развертывания на Android позже, вполне вероятно, что версия для iOS также получит обновление.
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