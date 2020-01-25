Теннисист Даниил Медведев продолжает борьбу на Australian Open

В третьем круге Australian Open соперником Даниила стал австралиец Алексей Попырин, имеющий русские корни. Даниил Медведев имеет на данный момент четвертую ракетку мира, а соперник располагается в конце первой сотни рейтинга ATP.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 44 минуты. Соперник допустил 44 невынужденные ошибки. Даниил Медведев обыграл Алексея Попырина в трех сетах 6:4, 6:3, 6:2. За право выйти в четвертьфинал Медведев сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой. Матч состоится 27 января.