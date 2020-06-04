Теперь можно создавать Messenger Rooms через Instagram и WhatsApp

Весной этого года Facebook представила новую функцию Messenger Rooms для своих приложений Facebook и Messenger, позволяющую пользователям запускать и делиться «комнатами» для видеозвонков с участием до 50 человек. Теперь интеграция распространяется на сервисы Instagram и WhatsApp.

Чтобы создать Messenger Room в Instagram, просто запустите видеочат в Direct, как обычно, но нажмите «Создать комнату», прежде чем выбрать участников. Для WhatsApp вы либо создаете новый групповой чат, либо используете существующую группу. Попав в группу, нажмите кнопку «+» внизу, затем выберите «Комната». Созданные «Комнаты» не находятся в этих приложениях, после создания всегда будет возможность продолжить чат в Messenger.
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