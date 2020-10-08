Теперь учетные записи Google стали еще безопаснее

Компания Google готовится выпустить обновление, связанное с безопасностью в вашей учетной записи Google. Идея состоит в том, что пользователи получат уведомление, когда Google обнаружит потенциально серьезную проблему безопасности в вашей учетной записи, независимо от того, какое приложение Google вы используется в данный момент. Новая функция будет разворачиваться только на ограниченной основе на iOS.

Технологический гигант также добавляет гостевой режим в Google Assistant, который не будет сохранять запросы к вашей учетной записи Google, пока он включен. Как только он будет запущен, вы сможете включить его, сказав «Окей, Google, включи гостевой режим». Режим будет развернут в ближайшие дни для интеллектуальных колонок и дисплеев Nest.