TerraMaster TOS 5 объявляет и запускает программу предварительной оценки

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов для хранения данных для дома, бизнеса и предприятий, объявляет об обновлении TOS 5 для устройств TerraMaster. В течение года TerraMaster добавил более 50 функций и более 600 улучшений в TerraMaster TOS - более 300 000 строк кода от трудолюбивых профессиональных инженеров.

Новая и улучшенная операционная система TerraMaster TOS 5 предназначена для профессиональных пользователей, чтобы удовлетворить потребности бизнеса с улучшенной оперативностью, более строгой безопасностью и простотой использования. TerraMaster TOS 5 отличается новым интерфейсом, который стал более удобным и простым в использовании.

Комментарии и отзывы TerraMaster TOS 5
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