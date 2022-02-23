TerraMaster обновляет TOS 5 с новым дизайном пользовательского интерфейса

Помимо переработанного пользовательского интерфейса, обновленная система TOS 5 включает новую технологию кэширования, которая ускорит передачу данных между сервером и базой данных. Это привело к значительному улучшению времени отклика до 300% по сравнению с предыдущей версией. Используя прогрессивный язык JavaScript, TOS 5 имеет более легкую структуру. Обновленная TOS 5 также использует WASM для оптимизации метода расчета и выполнения внутренних сложных вычислений во внешнем интерфейсе. Это позволяет системе лучше поддерживать большое количество одновременных пользователей, быстрее и плавнее.