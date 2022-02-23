TerraMaster обновляет TOS 5 с новым дизайном пользовательского интерфейса

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов для хранения данных обновляет систему TOS 5, добавляя новый дизайн пользовательского интерфейса (UI), что делает ее на 300 % более отзывчивой по сравнению с предыдущей версией. Обновленный более легкий и плавный TOS 5 с новым пользовательским интерфейсом предлагает более простой и улучшенный пользовательский интерфейс. Новая система TerraMaster TOS 5 с переработанным пользовательским интерфейсом будет доступна для глобального бета-тестирования в марте 2022 года.

Помимо переработанного пользовательского интерфейса, обновленная система TOS 5 включает новую технологию кэширования, которая ускорит передачу данных между сервером и базой данных. Это привело к значительному улучшению времени отклика до 300% по сравнению с предыдущей версией. Используя прогрессивный язык JavaScript, TOS 5 имеет более легкую структуру. Обновленная TOS 5 также использует WASM для оптимизации метода расчета и выполнения внутренних сложных вычислений во внешнем интерфейсе. Это позволяет системе лучше поддерживать большое количество одновременных пользователей, быстрее и плавнее.