TerraMaster представила сетевое устройство клонирования дисков D2 Clone

TerraMaster представила сетевое устройство клонирования дисков D2 Clone. Новый продукт оснащен двумя слотами для накопителей, как для 2,5 дюймовых, так и для 3,5 дюймовых жестких дисков объемом до 18 ТБ на каждый отсек. TerraMaster D2 Clone обеспечивает быстрое клонирование данных для хранения или резервного копирования. TerraMaster D2 Clone доступен по цене 119 евро.

TerraMaster D2 Clone имеет встроенные светодиоды, которые информируют пользователя о состоянии безопасности. Корпус выполнен из алюминия, внутри находится вентилятор для охлаждения компонентов и установленных носителей. Устройство предлагает USB-C подключение и поддерживает работу с ОС Windows, Mac и Linux. D2 Clone может клонировать твердотельные накопители со скоростью до 550 мб/с, а жесткие диски со скоростью до 200 мб/с.
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