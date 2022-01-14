Tesla продаёт некоторые свои товары за криптовалюту

Согласно веб-сайту и сообщению генерального директора Илона Маска, Tesla с сегодняшнего дня позволяет клиентам покупать определенные товары, расплачиваясь криптовалютой Dogecoin. Теперь вы можете приобрести Cyberwhistle (стильный свисток из нержавеющей стали) за 300 догов (58 долларов), поясную пряжку Giga Texas за 835 догов (161 доллар) и Cyberquad for Kids за 12 020 догов или 2320 долларов. Согласно магазину, Dogecoin в настоящее время является единственным способом купить эти предметы, поскольку опция оплаты наличными больше не отображается. В последнее время Маск заинтересовался Dogecoin, обсудив в мае потенциальную «эффективность» криптовалюты по сравнению с биткойнами. Затем, в декабре, он написал в Твиттере, что компания «сделает некоторые товары, которые можно будет купить с Doge, и посмотрим, как это пойдет».

После сегодняшнего объявления Маска Dogecoin вырос примерно на 14 процентов за последние 24 часа. Tesla приняла биткойн в качестве оплаты за свои автомобили в феврале 2021 года, но приостановила инициативу менее чем через два месяца, сославшись на воздействие биткойна на окружающую среду. «Криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях… но это не может дорого стоить окружающей среде», — написал тогда Маск в Twitter. Dogecoin использует меньше энергии для майнинга, в основном потому, что он стоит меньше, чем биткойн. В прошлом году Маск сказал, что работает с разработчиками Dogecoin над повышением его эффективности, хотя пока нет четкого способа сделать это без снижения его стоимости.
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