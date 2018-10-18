Tesoro GRAM Spectrum TKL занимает минимум места на столе

В последнее время пользователи стали активнее обращать свое внимание на клавиатуры с компактным корпусом. Например, в свет только вышла Tesoro GRAM Spectrum TKL, а нам уже хочется ее приобрести. Преимущество данного решения в том, что клавиатура на столе занимает минимум места и вы можете использовать ковер большой площади или спокойно расположить другие элементы. Большие клавиатуры не дают никакого преимущества — клавиши остаются прежнего размера, просто дополнительные панели позволяют расширить некоторые функции. У Tesoro GRAM Spectrum TKL ничего подобного нет, это продукт исключительно для ценителей компактности и удобства. Думаю, в будущем подобных решений будет только больше, ведь производителю намного легче выпускать компактные модели. Стоимость продукта пока что под секретом.