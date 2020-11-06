Тест 3DMark DirectX Raytracing позволяет замерить производительность трассировки лучей

UL Benchmarks выпустила новый функциональный тест для 3DMark, который способен замерить производительность трассировки лучей в новейших видеокарта NVIDIA GeForce и AMD Radeon.

Сцена в 3DMark DirectX Raytracing трассируется и прорисовывается за один проход. Результат теста полностью зависит от производительности трассировки лучей, что означает, что вы можете измерить и сравнить производительность выделенного оборудования для трассировки лучей в новейших видеокартах. Тест позволяет более точно моделировать взаимодействие света с апертурой камеры, по сравнению с традиционным рендерингом.

Разрешение рендеринга 2560 на 1440 пикселей. Тест 3DMark DirectX Raytracing имеет интерактивный режим, который позволяет пользователю свободно перемещаться по сцене и делать снимки экрана. Пользователи могут управлять точкой фокусировки и диафрагмой камеры, чтобы исследовать различные эффекты трассировки лучей.