The International 2019 поставил рекорд по росту призового фонда за сутки после выхода Battle Pass

Викрам Редди показал, как менялся призовой фонд последних пяти The International за 24 часа после выхода Боевого пропуска. Показатель The International 2019 обошел предыдущие турниры по Dota 2 на $1,7 млн.

Спустя 24 часа после выхода Battle Pass призовой фонд TI9 превысил $7,4 млн. В прошлом году после такого же промежутка времени призовой TI8 составлял $5,6 млн.

Battle Pass к The International 2019 вышел в ночь на 8 мая. 25% от вырученных с его продаж средств идут в призовой фонд турнира. Стартовой суммой было $1,6 млн.