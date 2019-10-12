TikTok дала практические советы о том, как стать звездой

Разработайте контент-стратегию. Если вы хотите стать популярным, то это первое, чем вам стоит заняться. Спросите себя о том, какая тема вам близка. Мода? Иностранные языки? Путешествия? Не обязательно концентрироваться на одной, выберите несколько - это даже лучше. Найдите то, что интересно именно вам. Это не только поможет получить удовольствие от процесса создания контента, но и привлечет единомышленников. Кроме того, это позволит вам продемонстрировать свою индивидуальность. Помните о том, что люди подписываются, потому что им нравится ваш контент, но именно ваша личность становится причиной того, что они остаются с вами надолго. Алексей Савко, тиктокер из Беларуси, точно знает как разработать эффективную контент-стратегию. Аудиторию привлекает его чувство юмора и искренность, именно поэтому у Алексея уже более 4-х миллионов подписчиков.

Изучите инструменты TikTok. В TikTok довольно много забавных эффектов и фильтров, включая эффект «допой песню», позволяющий пользователям почувствовать себя гостем шоу «Угадай Мелодию». Этот эффект используется в популярном челлендже TikTok #допойпесню. Более того, в приложении есть эффект, где можно «размножить» себя в 9 раз или увеличить рот, а также поменять свой цвет волос на разноцветный. Можно даже поднять руку и контролировать дождь или использовать эффекты, специально созданные для питомцев! Найдите самые популярные эффекты в разделе «Тренды».

Участвуйте в челленджах. Следите за трендами во вкладке «Интересное» и принимайте участие в челленджах. Сейчас в TikTok проходит челлендж #годтеатра, приуроченный к Году театра (2019 год) в России. Участвуя в этом челлендже, вы сможете перевоплотиться в героев классических произведений и пережить знаменитые сцены из таких постановок, как «Гамлет», «Руслан и Людмила», «Дядя Ваня», «Евгений Онегин» или «Тарас Бульба».

Отвечайте вашим подписчикам. Уделяйте этому время. Помните, что люди ценят внимание. Кроме того, вы можете снимать «Дуэты», со своими подписчиками, это поможет увеличить их лояльность.

Анализируйте. Оценивайте ваши ключевые показатели, чтобы увидеть, какой тип контента привлекает аудиторию больше всего. Лайки и комментарии одинаково важны, именно они дадут вам представление о том, с каким типом контента больше всего взаимодействует ваша аудитория.

Одна из миссий платформы — поддерживать творчество во всех его проявлениях. Поэтому нет ничего удивительного в том, что множество людей по всему миру стали популярными именно благодаря TikTok. Например, телеканал BBC запускает шоу, в котором ведущей будет 20-летняя Амалия Гейтеринг (Amelia Gething), звезда TikTok c 7 миллионами подписчиков.Отечественные знаменитости также активно используют приложение, делая его одним из главных каналов продвижения своего творчества. Среди тех, у кого уже есть аккаунт в приложении Егор Крид, Лена Темникова, группы Little Big и RASA.C чего же начать, если вы хотите стать звездой TikTok прямо сейчас? Ниже вы найдете советы, которые помогут вам в этом.