TikTok дала практические советы о том, как стать звездой

2019-10-12, Автор - Марсель Гарипов; [75]
Одна из миссий платформы — поддерживать творчество во всех его проявлениях. Поэтому нет ничего удивительного в том, что множество людей по всему миру стали популярными именно благодаря TikTok. Например, телеканал BBC запускает шоу, в котором ведущей будет 20-летняя Амалия Гейтеринг (Amelia Gething), звезда TikTok c 7 миллионами подписчиков.

Отечественные знаменитости также активно используют приложение, делая его одним из главных каналов продвижения своего творчества. Среди тех, у кого уже есть аккаунт в приложении Егор Крид, Лена Темникова, группы Little Big и RASA.
C чего же начать, если вы хотите стать звездой TikTok прямо сейчас? Ниже вы найдете советы, которые помогут вам в этом.
  • Разработайте контент-стратегию. Если вы хотите стать популярным, то это первое, чем вам стоит заняться. Спросите себя о том, какая тема вам близка. Мода? Иностранные языки? Путешествия? Не обязательно концентрироваться на одной, выберите несколько - это даже лучше. Найдите то, что интересно именно вам. Это не только поможет получить удовольствие от процесса создания контента, но и привлечет единомышленников. Кроме того, это позволит вам продемонстрировать свою индивидуальность. Помните о том, что люди подписываются, потому что им нравится ваш контент, но именно ваша личность становится причиной того, что они остаются с вами надолго. Алексей Савко, тиктокер из Беларуси, точно знает как разработать эффективную контент-стратегию. Аудиторию привлекает его чувство юмора и искренность, именно поэтому у Алексея уже более 4-х миллионов подписчиков.
  • Изучите инструменты TikTok. В TikTok довольно много забавных эффектов и фильтров, включая эффект «допой песню», позволяющий пользователям почувствовать себя гостем шоу «Угадай Мелодию». Этот эффект используется в популярном челлендже TikTok #допойпесню. Более того, в приложении есть эффект, где можно «размножить» себя в 9 раз или увеличить рот, а также поменять свой цвет волос на разноцветный. Можно даже поднять руку и контролировать дождь или использовать эффекты, специально созданные для питомцев! Найдите самые популярные эффекты в разделе «Тренды».
  • Участвуйте в челленджах. Следите за трендами во вкладке «Интересное» и принимайте участие в челленджах. Сейчас в TikTok проходит челлендж #годтеатра, приуроченный к Году театра (2019 год) в России. Участвуя в этом челлендже, вы сможете перевоплотиться в героев классических произведений и пережить знаменитые сцены из таких постановок, как «Гамлет», «Руслан и Людмила», «Дядя Ваня», «Евгений Онегин» или «Тарас Бульба».
  • Отвечайте вашим подписчикам. Уделяйте этому время. Помните, что люди ценят внимание. Кроме того, вы можете снимать «Дуэты», со своими подписчиками, это поможет увеличить их лояльность.
  • Анализируйте. Оценивайте ваши ключевые показатели, чтобы увидеть, какой тип контента привлекает аудиторию больше всего. Лайки и комментарии одинаково важны, именно они дадут вам представление о том, с каким типом контента больше всего взаимодействует ваша аудитория.


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