TikTok получил отсрочку на запрет

TikTok получил еще одну отсрочку от попытки запрета со стороны администрации Трампа, поскольку федеральный судья в Пенсильвании запретил правительству продвигаться вперед с ограничениями, которые фактически закрыли бы приложение в следующем месяце.

Судья вынес предварительный судебный запрет на серию запретов Министерства торговли США, которые должны были вступить в силу 12 ноября. Запреты сделали бы приложение непригодным для использования, ограничив веб-хостинг, доставку контента и многое другое.

Эта отсрочка предполагает, что на данный момент TikTok находится под угрозой, так как надвигающийся запрет сейчас приостановлен. Это не обязательно помешает администрации Трампа вернуться с другим курсом, но продвинется ли администрация с другой попыткой запрета, которая все была подкреплена неопределенными соображениями национальной безопасности, может зависеть от того, как пройдут выборы во вторник и если у них есть причина продолжать разжигать борьбу с компанией в Китае.

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