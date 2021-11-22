TikTok теперь доступен на телевизорах Samsung и LG

TikTok значительно расширяет свое присутствие на телеэкранах. После первоначального запуска в Северной Америке на платформе Amazon Fire TV приложение TikTok TV сегодня доступно на смарт-телевизорах Samsung и LG, а также на устройствах Android TV, включая Chromecast с Google TV.

TikTok заявляет, что его программное обеспечение для большого экрана оптимизировано для «домашнего просмотра ТВ, что упрощает просмотр контента на экране». Сюда входят самые популярные и просматриваемые видео в огромном количестве категорий, от игр и комедий до еды и животных. В приложении TV также есть раздел Discover. Видео в TikTok могут длиться до трех минут. В сентябре приложение превысило 1 миллиард активных пользователей в месяц, а на Android оно обогнало YouTube по среднему времени просмотра.
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