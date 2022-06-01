TikTok тестирует новый режим "Clear mode"

Разработчики популярного приложения TikTok начали тестировать новую интересную функцию, которая позволит наслаждаться контентом, не отвлекаясь. Новая функция называется Clear mode или «Чистый» режим, она убирает с экрана «лишние» элементы, такие как подписи, имена пользователей и кнопки («Нравится», «Комментарии» и «Поделиться»).

Пользователи, которым будет доступно тестирование, могут активировать режим «Чистка», сделав долгое нажатие на экран. Кнопка «Очистить режим» появляется в контекстном меню под кнопкой «Добавить в избранное». Режим очистки может быть особенно полезен в тех случаях, когда имена пользователей и подписи скрывают важные части видео.