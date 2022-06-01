Разработчики популярного приложения TikTok начали тестировать новую интересную функцию, которая позволит наслаждаться контентом, не отвлекаясь. Новая функция называется Clear mode или «Чистый» режим, она убирает с экрана «лишние» элементы, такие как подписи, имена пользователей и кнопки («Нравится», «Комментарии» и «Поделиться»).
Пользователи, которым будет доступно тестирование, могут активировать режим «Чистка», сделав долгое нажатие на экран. Кнопка «Очистить режим» появляется в контекстном меню под кнопкой «Добавить в избранное». Режим очистки может быть особенно полезен в тех случаях, когда имена пользователей и подписи скрывают важные части видео.