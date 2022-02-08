TikTok тестирует возрастные ограничения для рекомендаций

TikTok начинает тестировать функцию возрастного ограничения некоторых типов контента в своем приложении на фоне стремления усилить функции безопасности для подростков. Работа находится на ранней стадии, но компания заявляет, что цель состоит в том, чтобы оградить молодых пользователей от контента для взрослых или других потенциально неприемлемых видео.

TikTok, как и другие приложения для социальных сетей, недавно столкнулся с повышенным вниманием к тому, как оно обеспечивает безопасность пользователей, особенно для детей и подростков младшего возраста. В слушании в конгрессе прошлой осенью вице-президент компании по общественной политике намекнул, что приложение работает над новыми способами «наслаждаться контентом в зависимости от возраста». Теперь компания поделилась еще несколькими подробностями о том, как это может выглядеть. TikTok, давно известный своим устрашающе точным алгоритмом рекомендаций, работает над функциями, которые смогут классифицировать контент на основе «зрелости контента и тематических зон комфорта», по словам Трейси Элизабет, руководителя глобальной политики TikTok. «Когда система будет полностью запущена, контент, который как мы определили, содержит явно зрелые темы, может быть запрещен для подростков», — сказала она во время брифинга с журналистами. Элизабет не уточнила, как компания определяет уровень зрелости видео, заявив, что работа находится в «фазе инноваций».