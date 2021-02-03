TikTok увольняет сотрудников в Индии

TikTok объявила, что сокращает штат сотрудников в Индии.

Представитель TikTok подтвердил , что компания сокращает свою рабочую силу в Индии. В своем заявлении представитель сообщил: Учитывая отсутствие отзывов от правительства о том, как решить эту проблему в последующие семь месяцев, мы с глубокой печалью приняли решение сократить нашу рабочую силу в Индии. Также компания надеется что получить возможность на перерождения TikTok в Индии для поддержки сотен миллионов пользователей.

Другими словами, спустя семь месяцев после того, как приложение для социальных сетей было запрещено в регионе, компания наконец-то сокращать штат индийского персонала. На данный момент неизвестно, сколько сотрудников TikTok сохранят в стране.