TikTok в стиле Instagram

Популярное приложение для обмена короткими видео TikTok планирует запустить целый ряд новых функций, которые, похоже, были созданы на основе Instagram. Функции были обнаружены специалистом по реинжинирингу Джейн Манчун Вонг, который разместил скриншоты функций в Twitter. Предполагаемые функции, вдохновленные Instagram, включают, среди прочего, макет в виде сетки, переключатель учетных записей и страницу Discover. «Мы всегда экспериментируем с новыми способами улучшения работы приложения для нашего сообщества», - заявил представитель TechCrunch в субботу. Представитель TikTok отказался предоставить более подробную информацию о планах компании, но подтвердил, что именно над этими функциями компания работает.

Компания TikTok, принадлежащая пекинскому стартапу под названием ByteDance, в первом полугодии 2019 года увеличила объем своих первичных установок примерно на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 344 миллионов в мире, несмотря на двухнедельный запрет в Индии во втором квартале. TikTok имеет 700 миллионов пользователей по всему миру, из которых около 200 миллионов находятся в Индии.