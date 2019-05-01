Титоуан Sockshka Мерло занял позицию тренера в составе OG по Dota 2.

Мерло находился на испытательном сроке с января 2019 года. Sockshka помогал OG на The Bucharest Minor и StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor — на обоих чемпионатах команда заняла 5-6 место. Мерло также выступил в качестве наставника коллектива на ESL One Katowice 2019, где состав вошел в топ-3.

Sockshka завершил карьеру игрока в 2015 году. Он выступил на первом и втором чемпионатах серии The International, а также сыграл в стадии Wild Card на TI3.