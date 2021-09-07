Tomahawk Cherokee S - сигнатурное комбо-устройство с интеллектуальным режимом парковки

Tomahawk выпускает первое сигнатурное комбо-устройство с официальным приложением и возможностью обновления через Wi-Fi. Tomahawk Cherokee S – это облегченная версия старшего брата Inspector Maps, который вышел на рынок в декабре 2020 года.

В компактном корпусе с плоской антенной расположились топовые компоненты: процессор Ambarella серии А12 и современная матрица SONY Starvis серии IMX, которые обеспечивают наилучшее качество как дневной, так и ночной съемки. Дисплей выполнен с IPS технологией, благодаря которой блики сводятся к минимуму, и изображение остается полностью читаемым. Устройство оснащено сигнатурным фильтром, поворотным на 360 градусов магнитным креплением с активным питанием. Подобный тип крепления в последнее время стал очень популярен благодаря своему удобству. Не нужно прикладывать дополнительных усилий, чтобы снять устройство для переноски или помещения в бардачок автомобиля. Как и Inspector Maps гаджет оснащен сразу тремя системами глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO, благодаря чему точность и скорость определения местоположения вашего автомобиля займет гораздо меньше времени.

Tomahawk Cherokee S можно обновлять как стандартным методом (посредством карты и компьютера), так и через Wi-Fi, благодаря чему процесс обновления устройства будет наиболее быстрым и комфортным. Ещё одна полезная функция устройства - интеллектуальный режим парковки, благодаря которой во время Вашего отсутствия осуществляется мониторинг автомобиля. Основные отличия от Inspector Maps - это отсутствие функции Emap, а также необходимость покупки карты памяти (в комплекте не идет). За счёт данных отличий розничную стоимость устройства удалось сделать привлекательной для большинства потребителей.