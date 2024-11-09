Тонкости выбора загородного дома

Жители мегаполисов все чаще стремятся стать владельцами загородного дома, чтобы после суетных будней иметь возможность тихо и спокойно отдыхать на свежем воздухе. Чтобы такой отдых приносил только положительные эмоции, при выборе дома нужно учесть ряд деталей.

Рельеф

Не только местность под домом, но и участок, прилегающий к нему, не должен иметь явных заболоченных или заниженных зон. Если недалеко есть водоем, а строение расположено в низине, велика вероятность ежегодного подтопления во время паводка.

При выборе участка через агентство недвижимости в Ростове-На-Дону необходимо отталкиваться от того, как именно планируется проводить время в загородном доме. Как правило, люди приезжают сюда летом и осенью, когда можно наполнить водой бассейн, позагорать, пожарить мясо с близкими на свежем воздухе и прогуляться по фруктовому саду.

Если участок требует осушения либо выравнивания, проведение этих работ потребует и времени, и финансовых вложений, которые придется дополнительно выделить.

Осмотру территории летом мешает высокая трава, а зимой – снег, но заболоченную местность всегда можно выявить по осоке, которую легко заметить и в траве, и в снегу. Наличие осоки свидетельствует об излишней влажности почвы.

Инфраструктура и коммуникации

Все неполадки с системами тепло- и водоснабжения, равно как и с канализацией, будут требовать ремонта и больших затрат в ближайшее время после покупки. Если последние два пункта реально оценить в любое время года, то о состоянии отопительной системы можно судить только в холодное время года.

Важно обратить внимание на качество установки системы и правильность расчета площади обогрева, что напрямую влияет на среднюю температуру в помещении. Все недочеты утепления пола, крыши и стен будут видны невооруженным глазом.

При включенном на максимуме отоплении в доме должно быть жарко. Если температура ощущается комфортной, это значит, что утепление дома произведено с ошибками либо радиаторов не хватает для данной площади.

Наличие протечек

По состоянию отделки комнат можно судить о том, насколько часто в доме происходят протечки. Стены и потолок покажут степень сырости, которая присутствует в доме и подвале, если он есть. Заметить сырость проще летом, а зимой более явными становятся сквозняки. Их наличие говорит о том, что при строительстве были допущены ошибки при проведении работ и отделке комнат.

Инфраструктура

Большинство загородных домов активно заселено в летний период времени. Желательно приобретать дом через агентства недвижимости в районе, где и зимой в домах живут люди. Их количество влияет на работу эксплуатационных контор. Дороги будут быстрее расчищать от снега, если в этом районе есть жильцы. Проверить их наличие можно, если приехать осматривать загородный дом зимой.

Желательно, чтобы неподалеку находились магазины, аптеки и другие объекты инфраструктуры, без которых при длительном нахождении за городом не обойтись.

Не последнюю роль играет и стоимость недвижимости. Один и тот же загородный дом можно приобрести со скидкой до 35%, если оформлять покупку зимой. С наступлением холодов спрос падает, поэтому риелторы предлагают ощутимые скидки.