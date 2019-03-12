Согласитесь, каждый год на свет выходит огромное количество новых фильмов, некоторых из которых вы даже не замечаете. Однако какие жанры больше всего пользуются популярностью? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию топ 10 лучших фильмов ужасов 2018-2019 года, которые сумели наполнить киноманов невероятным количеством адреналина и действительно удивить.

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10 место – Астрал 4: Последний ключ

Да, не многие могут позволить себе просмотр фильмов ужасов. Ведь это совершенно отдельный жанр, который заставляет зрителя вскрикивать и даже отворачиваться от экранов во время жутких сцен. Однако есть и те киноманы, которые не могут представить свою жизнь без подобных фильмов. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию рейтинг лучших фильмов ужасов ушедшего 2018-го и нового 2019-го года:

9 место – Бархатная бензопила

8 место – Детские игры

7 место – Проклятие монахини

6 место – Хэллоуин

5 место – Омен: Перерождение

4 место – Оверлорд

3 место – Кладбище домашних животных

На третьем месте оказался ожидаемый многими киноманами фильм «Кладбище домашних животных», где семья Луиса Крида переезжает в небольшой населенный пункт Мэйн, тем самым сделав очень смелое решение. Однако они и не подозревали о том, что рядом с городом расположено старое индейское кладбище, где похоронено огромное количество домашних животных. Другими словами, данная традиция сохранялась здесь очень давно. Семейство Крида также не стало отвергать данную традицию и похоронила свою кошку там же. Но никто не мог подумать о том, что произойдет чудо и кошка воскреснет. Но чудо ли это?

2 место – Реинкарнация

На второе место попал фильм, который появился в 2018 году. Главная героиня фильма, после смерти матери, начала замечать, что в ее доме происходят странные вещи. Выясняется то, что причиной является родовое проклятие. Однако данную тайну ее мать унесла с собой, нашей героине придется докопаться до сути всей этой тайны самостоятельно.

1 место – Оно 2

Лучшим фильмов данного рейтинга становится «Оно 2». Дело происходит спустя двадцать семь лет после завершения первой части культовой экранизации. Наверняка вы помните, что тогда подросткам удалось победить клоуна Пеннивайза. Однако зло все это время выжидало подходящего момента, и ОНО снова выходит на охоту.