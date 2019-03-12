Согласитесь, каждый год на свет выходит огромное количество новых фильмов, некоторых из которых вы даже не замечаете. Однако какие жанры больше всего пользуются популярностью? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию топ 10 лучших фильмов ужасов 2018-2019 года, которые сумели наполнить киноманов невероятным количеством адреналина и действительно удивить.
Если вы ищете интересные интернет-ресурсы, где можно было бы ознакомиться с лучшими фильмами, произведениями, городами, книгами и многим другим, то обязательно посетите top10reiting, либо просто перейдите по следующей ссылке - https://top10reiting.com/.
Да, не многие могут позволить себе просмотр фильмов ужасов. Ведь это совершенно отдельный жанр, который заставляет зрителя вскрикивать и даже отворачиваться от экранов во время жутких сцен. Однако есть и те киноманы, которые не могут представить свою жизнь без подобных фильмов. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию рейтинг лучших фильмов ужасов ушедшего 2018-го и нового 2019-го года:
- 10 место – Астрал 4: Последний ключ
- 9 место – Бархатная бензопила
- 8 место – Детские игры
- 7 место – Проклятие монахини
- 6 место – Хэллоуин
- 5 место – Омен: Перерождение
- 4 место – Оверлорд
- 3 место – Кладбище домашних животных
- 2 место – Реинкарнация
- 1 место – Оно 2