Топ лучших ударных дрелей

2019-02-05, Автор - Ganibal; Продукт - BOSCH GSB 1600 RE; [99]
Современная дрель – это многофункциональный электроинструмент, с помощью которого можно выполнять огромный спектр различных работ, также это нужный инструмент в каждом доме. С чего начать свой выбор? Ведь одному человеку дрель нужна, для того чтобы просверлить пару отверстий в стене сложенной из газобетона, а другому, чтобы исправить ошибки в деревянном срубе. Поэтому мы подготовили подборку лучшей дрели, по мнению МегаОбзор.

BOSCH GSB 1600 RE

Дрель BOSCH GSB 1600 RE - надежный, многофункциональный и эргономичный инструмент. Он умеет превосходно работать как в безударном, так и в ударном режиме, просверливая большие и широкие отверстия в металле, древесине, бетоне и кирпиче. Удобный и функциональный быстрозажимной патрон управляется одним простым движением руки. Представленная модель имеет компактные габариты и небольшой вес (1,9 кг). Производителем предусмотрена полезная опция реверса — инструмент в одну секунду меняет направление вращения на обратное. Дрель ударная BOSCH GSB 1600 RE Professional также можно применять для работы с шурупами. В комплекте с дрелью BOSCH предлагаются ограничитель глубины и сменная рукоятка.

Kolner KID 600V

Дрель Kolner KID 600V - эта ударная дрель предназначена для безударного и ударного сверления отверстий в различных материалах при использовании соответствующих сверл и буров. Производит сверление отверстий в бетоне, кирпиче, металле, дереве и гипсокартоне. Она снабжена надежным ключевым металлическим патроном. С помощью специального колёсика на курке выключателя, можно регулировать число оборотов. На конце рукоятки имеется выступ, благодаря которому рука не соскальзывает во время работы. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента.

ВИХРЬ ДУ-550 2014

Дрель ВИХРЬ ДУ-550 2014 - предназначена для сверления отверстий в различных материалах, а также завинчивания и вывинчивания винтов и шурупов при сборочно-разборочных работах Особенности: Реверсный механизм для завинчивания/вывинчивания шурупов и болтов Удобный курок выключателя с колесиком, регулирующим скорость частоты вращения для оптимального выполнения различных работ Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе Ограничитель глубины сверления до заданной величины позволяет точно выдержать необходимые параметры производимых отверстий Мягкая накладка на основной рукоятке.

Bort BSM-1100

Дрель Bort BSM-1100 - это качественный инструмент для сверления отверстий в бетоне, металле и дереве. Широкие возможности модели позволяют использовать ее в ремонтной, строительной, монтажной и промышленной сферах. В дополнительной рукоятке находится отсек для сверл, что экономит время оператора на поиск необходимой оснастки. Две скорости агрегата - это возможность подобрать наиболее подходящий режим работы.

Makita HP1640K

Дрель Makita HP1640K - она оснащается электромотором мощностью 680 Вт и прочным ударным механизмом, который совершает 44800 ударов в минуту. При этом она остается компактным и удобным инструментом с небольшим весом, а применение функции реверса позволяет использовать дрель как шуруповерт. Технические параметры инструмента дают возможность при сверлении в бетоне получать отверстия диаметром до 16 мм, а в металле и дереве – до 13 и 30 мм соответственно. В комплекте поставки Makita HP1640K присутствует металлический ограничитель, с помощью которого можно точно выбрать глубину сверления. Для удобства использования при длительной работе дрель оснащена фиксатором включателя, а рукоятка и корпус выполнены с резиновыми вставками. Дополнительная боковая ручка Makita HP1640К может делать полный оборот вокруг корпуса дрели.

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