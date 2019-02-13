Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02

Практически каждый автомобилист за время своего вождения хотя бы раз попадал в ДТП, и очень часто в таких случаях между водителями возникает спорная ситуация. Разрешить этот спор и призван такой прибор как видеорегистратор, фиксирующий все происходящее на карту памяти. Поэтому мы подготовили ТОП лучших видеорегистраторов по мнению МегаОбзор.

CARCAM COMBO 5S

Видеорегистратор Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02 - этот видеорегистратор позволит вам всё время оставаться в курсе событий, происходящих на дороге, и при необходимости иметь качественную запись. Устройство работает с сенсором Sony IMX 335 и с разрешением 2592 х 1944 пикселя. Диафрагма 1.8 позволяет эффективно запечатлевать информацию практически при любом освещении. Угол обзора камеры большой - 140 градусов. Можно воспользоваться картой памяти формата MicroSD, если её вместительность не превышает 64 Гб. Аккумулятор модели имеет ёмкость 500 мАч. Размер прибора составляет 87.5 х 53 х 18 мм. В комплекте содержится специальное крепление для лобового стекла, переходник для подключения к прикуривателю там также есть. Сама камера располагается на корпусе с левой стороны и отлично вращается, так что её можно становить именно так, как удобно вам. Также имеется ЖК-экранчик на 2" с механическими клавишами управления.

SilverStone F1 HYBRID UNO A12 Z

Видеорегистратор CARCAM COMBO 5S - первый автомобильный видеорегистратор, обладающий настолько впечатляющим набором функций. Сегодня уже никого не удивишь наличием сразу нескольких функций в одном корпусе. Однако новый CARCAM COMBO 5S не просто объединяет в себе одновременно и видеорегистратор, и радар-детектор, и GPS информатор, но еще и имеет 3G/4G модем, обеспечивающий соединение гаджета с интернетом. Благодаря такому революционному новшеству, новинка способна передавать онлайн информацию о своем местонахождении и скорости, обновлять программное обеспечение дистанционно, а так же предоставлять некоторую полезную информацию водителю, например, прогноз погоды и пр. Более того некоторые модификации CARCAM COMBO 5S имеют соединение OBD2, посредством которого этот видеорегистратор полностью интегрируется со всеми системами вашего автомобиля.

NAVITEL R200

Видеорегистратор SilverStone F1 HYBRID UNO A12 Z - новая сигнатурная модель гибридного устройства с современным процессором Ambarella A12-A35 на основе фазированной решётки. Сигнатурная функция дополнена усиленной защитой от ложных срабатываний: в базу включены Z-сигнатуры. Это особый тип сигнатур, с помощью которых обеспечивается максимальная защита от ложных сигналов. Кроме высококачественного видео в формате Super HD SilverStone F1 HYBRID UNO А12 S обеспечивает своевременное информирование обо всех комплексах контроля скорости и соблюдения правил дорожного движения: Стрелка М, Стрелка СТ, Кордон, Робот, ЛИСД, Автодория, Бинар, Крис, Арена, Амата и Кречет. Поляризационный фильтр (CPL), используемый во многих оптических приборах, помогает убирать блики, отраженные от стекла или любой другой отражающей поверхности. Вращая фильтр с поляризационным стеклом, вы сможете настроить степень поляризации, скрывая блики или отражения от стекла предметов, например, частей салона авто, панели торпедо или того, что на ней лежит.

VIOFO WR1

Видеорегистратор NAVITEL R200 - легкий и компактный видеорегистратор с встроенным G-сенсором, который надежно сохраняет важные видеофрагменты. Устройство оснащено 4-слойной стеклянной линзой с широким углом обзора и 2-дюймовым цветным дисплеем. Компактный регистратор станет незаменимым помощником в долгом путешествии и на любой парковке. Видеорегистратор записывает видео в качестве Full HD и обеспечивает широкий 140° угол обзора. Чувствительный микрофон, встроенный в устройство, дает возможность записывать звук высокого качества. Если видеорегистратор подключен к источнику питания, он начинает запись автоматически при включении зажигания. Режим парковки позволяет автоматически заснять экстренную ситуацию, которая может случиться с припаркованным автомобилем, даже если водителя нет на месте, а устройство выключено.

Видеорегистратор VIOFO WR1 - является компактным видеорегистратором, габариты которого составляют всего 46 на 51 мм, что заметно отличает его от других моделей видеорегистраторов Viofo. Благодаря компактному внешнему виду WR1 можно разместить в вашем автомобиле таким образом, чтобы он был практически незаметен! Однако маленькие габариты не говорят о том, что Viofo WR1 уступает своим более «большим» товарищам в качестве съемки и возможностях. Благодаря тому, что в WR1 установлен проверенный временем чипсет от Novatek 96655, а так же сенсор от Sony IMX323 видеорегистратор способен снимать высококачественные изображения в максимальном разрешении: FullHD (1920*1080) при 30 fps. Так же стоит заметить, что в связи с тем, что видеорегистратор оснащен сенсором от Sony запись в ночное время суток будет так же достаточно качественной.