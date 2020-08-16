Трамп приказал ByteDance продать TikTok в течение 90 дней

Президент США Трамп издал новое распоряжение, чтобы заставить ByteDance продать TikTok в США в течение 90 дней.

Новый приказ призывает ByteDance уничтожить все копии данных TikTok, прикрепленных к пользователям из США, и проинформировать Комитет по иностранным инвестициям в США. Президент США Трамп прокомментировал следующее "есть достоверные доказательства, которые заставляют его полагать, что компания ByteDance может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности страны. 90-дневный срок даст компании ByteDance больше времени для заключения сделки с американскими компаниями.

Microsoft официально подтвердила, что она заинтересована в приобретении TikTok в США, хотя Financial Times утверждает, что Microsoft сейчас изучает возможность приобретения своего глобального бизнеса.
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