Transcend представляет новую нагрудную камеру DrivePro Body 60

Компания Transcend Information, Inc. (Transcend®), мировой лидер среди производителей мультимедиа и накопителей, представляет нагрудную камеру DrivePro Body 60. Эта современная проводная камера для съемки от первого лица была специально создана для военных и гражданских служб обеспечения безопасности и спасения, а также для сотрудников частных охранных компаний. Камера оснащена высококачественной матрицей Sony, которая обеспечивает съемку четких изображений высокого разрешения. Встроенный приемник GPS/GLONASS позволяет добавлять метки геолокации в видео и изображения. Камера DrivePro Body 60 оснащена емким литий-ионным аккумулятором и является пыле- и влагонепроницаемой в соответствии с требованиями стандарта IP67, а также защищена от ударов и падений. Эксклюзивное мобильное приложение DrivePro Body обеспечивает доступ к настройкам камеры и отснятым изображениям с помощью мобильных устройств.

Множество полезных функций в крепком и надежном корпусе

Модульная камера из комплекта Transcend DrivePro Body 60 может быть прикреплена к шлемам, фуражкам и погонам. Объектив камеры отличается большой диафрагмой и широким углом обзора. А благодаря матрице Sony, устройство снимает детализированные изображения при любых уровнях освещенности. Даже в сумерках камера записывает ясное полноцветное изображение в разрешении 1080P (Full HD).DrivePro Body 60 имеет режим буферизации, который снижает нагрузку на память. Когда происходит событие, пользователь просто дважды нажимает кнопку питания устройства, чтобы включить режим записи. Это позволяет сохранить до двух минут видео, отснятого до момента, когда произошло событие. Камера имеет емкий литий-ионный аккумулятор и 64 ГБ встроенной памяти типа eMMC, что дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и другим профессионалам делать непрерывные видеозаписи длительностью до 10 часов. Также с помощью кнопки быстрого сохранения снимка можно делать фотографии во время записи видео, что дает возможность собирать все необходимые доказательства прямо во время события. Transcend DrivePro Body 60 имеет защиту от пыли и влаги в соответствии с требованиями стандарта IP67, а также удовлетворяет требованиям военного стандарта защиты на падение US MIL-STD-810G 516.6 Transit Drop Test.

Интерфейсы Bluetooth, Wi-Fi, а также мобильное приложение DrivePro Body

DrivePro Body 60 имеет адаптеры беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac 5 ГГц. Кроме того, бесплатное для загрузки мобильное приложение DrivePro Body, которое было создано специально для одноименных нагрудных камер, дает возможность пользователям мобильных устройств менять настройки и режимы съемки камер с помощью подключения по Bluetooth. Посредством соединения по Wi-Fi можно загружать изображения и видео, а также менять настройки с помощью iOS- или Android-устройства. Для предотвращения внесения несанкционированных изменений в видеодоказательства приложение DrivePro Body позволяет снабжать видеозаписи и фотоснимки идентификатором пользователя и меткой времени.