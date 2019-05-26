Тренажеры для дома: какие бывают, основные характеристики, особенности

2019-05-26, Автор - Ленар Хайруллин; [81]

Если у вас нет возможности регулярно ходить в тренажерный зал, то для поддержания себя в спортивной форме имеет смысл приобрести тренажер для дома. Но из-за большого многообразия спортивных тренажеров вопрос выбора оказывается непростым. Вряд ли кто сможет разместить дома сразу несколько тренажеров, чтобы тренировать все группы мышц эффективно. Поэтому приходится выбирать что-то одно.

Какие бывают кардиотренажеры для дома

Сперва выясним, какие виды спортивных тренажеров доступны сегодня нам. Для наращивания мышечной массы стоит остановить выбор на силовых тренажерах. А для общего укрепления здоровья отлично подходят кардиотренажеры.

Стандартный перечень кардиотренажеров, который встречается в любом фитнесс-центре:

  • велотренажеры;
  • степперы;
  • беговые дорожки;
  • эллиптические тренажеры;
  • гребные тренажеры

Если Вы ещё не определились с выбором тренажера, то можете бесплатно проконсультироваться у специалистов на SportRespect.

Велотренажер - достаточно компактный тренажер для дома

Касательно влияния как на сердечно-сосудистую, так и на дыхательную системы эту разновидность кардиотренажеров смело можно назвать наиболее эффективным. При этом оптимален для тренировок мышц ног и ягодиц. Пожалуй, такие кардиотренажеры непременно должны присутствовать в каждом доме.

Но для достижения ощутимых результатов необходимо проводить занятия на велотренажере регулярно и с максимальной интенсивностью, поскольку создаваемая им нагрузка на суставы и мышцы ног заметно ниже, чем на беговых дорожках. Еще одним плюсом велотренажеров можно считать их довольно компактные габариты, что позволяет разместить такой тренажер даже в небольшой комнате.

Сопротивление при вращении педалей создается или ременной системой нагружения, или магнитной. Первые не требуют подключения к электросети для занятий, но у вторых ход более равномерный и плавный.

Беговая дорожка - лучший тренажер для кардио тренировок

При занятиях на этом тренажере задействуются все группы мышц ног и не только. Благоприятно воздействует и на сердечно-сосудистую систему человека, ускоряет метаболические процессы в человеческом организме, что содействует избавлению от излишних килокалорий. Сложность нагрузки регулируется манипуляциями со скоростью движения полотна или его наклоном. Также делятся на механические и электрические. У первых полотно приводится в движение непосредственно человеком, у вторых - с помощью электродвигателя.

Степперы - отличная идея для домашнего использования

Этот незамысловатый на первый взгляд тренажер служит для тренировки ног, имитируя подъем вверх по лестнице. При этом наибольшая нагрузка приходится на ягодичные мышцы и заднюю часть бедра, также создается нагрузка на мышцы спины и пресса. Можно задавать программу тренировки с учетом состояния здоровья, возраста, индивидуальных данных. Плюсом степперов являются их малые габариты. После тренировки степпер можно убрать под кровать или в кладовку. Хотя это справедливо лишь в отношении мини-степперов. Существуют и более громоздкие модели, при покупке которых придется задуматься о том, где их разместить в квартире.

Эллиптические тренажеры - комплексная тренировка дома

Этот вид кардиотренажеров выглядит несколько необычно. Помимо укрепления мышц ног, он позволяет развивать мускулатуру верхней части тела (руки, плечи, грудные мышцы). Благотворно влияет на дыхательную и сосудо-сердечную системы, укрепляет уставы и связки. Поэтому его однозначно можно рекомендовать тем, кто стремится похудеть за короткие сроки. При занятиях на эллипсоиде эффективно сжигаются жировые отложения, что позволяет быстрее добиться стройности фигуры.

Гребной тренажер: механический или электронный?

Исходя из его названия можно понять, что он позволяет имитировать движения гребца. Это наиболее универсальный вид кардиотренажеров, поскольку при занятиях на нем в работу вовлекаются практически все группы мышц человеческого тела.

Но у гребных тренажеров имеется один серьезный недостаток - они занимают много места, из-за чего не подходят для небольших квартир.

По принципу создания нагрузки выделяют механические (пружинные и аэродинамические) и электрические (электромагнитные). Последние оборудованы бортовыми компьютерами, позволяющими настраивать режим тренировок и отслеживающими сердечный ритм и другие показатели спортсмена.

Силовые тренажеры - хорошее решение для домашнего спортзала

Эта категория тренажеров позволяет наращивать мышечную массу, развивать силу мышц. В идеале для развития отдельных групп мышц использовать специализированный тренажер. Поэтому в любом спортзале можно увидеть множество силовых тренажеров, предназначенных только для развития мышц ног, рук, спины, грудных мышц или пресса. Однако дома все эти тренажеры разместить нереально. Поэтому нужно сделать упор на универсальные силовые тренажеры.

Многофункциональные тренажеры позволяют тренировать сразу все мышечные группы человеческого тела. При этом они занимают сравнительно немного места. Поэтому установить комплексный тренажер даже в однокомнатной квартире. Поскольку траектория движения в таких конструкциях ограничена, то по сравнению со штангами и гантелями тренировки будут более безопасными.

При выборе универсального силового тренажерного комплекса следует предусмотреть возможность тренировки максимально большего числа мышечных групп. Во всяком случае непременно должна присутствовать возможность проработки мышц спины, груди, бицепсов, трицепсов, квадрицепсов.

Перед покупкой многофункционального тренажера нужно учесть площадь, которую занимает комплекс. Не во всех квартирах имеется достаточно свободного места, поэтому вопрос с размещением тренажера необходимо продумать заранее.

Купив спортивный тренажер, не забывайте, что для достижения ощутимых результатов необходимо регулярно тренироваться.


Комментарии:
Советы по выбору тротуарной плитки...
Советы по выбору тротуарной плиткиСовременный тротуар немыслим без уложенной тротуарной плитки. Несмотря на то, как многие слои общества...
Лучшие электросамокаты 2019 года - Какой...
Лучшие электросамокаты 2019 года - КакойВ этой статье мы поговорим о выборе оптимального электросамоката для разных задач, обсудим бренды элек...
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro уже предст...
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro уже предстМеждународный анонс флагманских смартфонов Redmi K20 и K20 Pro состоится 28 мая, однако в Китае новинки у...
Что нужно знать перед разработкой мобиль...
Что нужно знать перед разработкой мобильКоличество разрабатываемых мобильных приложений увеличивается с каждым днем. Сегодня существует много ...
Tissot: как отличить оригинал от подделк...
Tissot: как отличить оригинал от подделкВсемирно известный бренд Tissot покорил сердца поклонников качественных швейцарских часов буквально с ...
Советы владельцам сайтов IT тематики - ...
Советы владельцам сайтов IT тематики - Ни для кого не является секретом, что наиболее интересным и перспективным направлением для создания са...
Доля операционной системы Android на рын...
Доля операционной системы Android на рынКак сообщает консалтинговая компания Gartner, по итогам первого квартала прошлого 2018 года доля опера...
Представлена низкопрофильная 3D-карта Zo...
Представлена низкопрофильная 3D-карта ZoСетевые источники поделились информацией о видеокарте Zotac GeForce GTX 1650 Low Profile, которая станет ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессоромОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессором
Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкальное кашпо Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкальное кашпо
Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизниОбзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизни
Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случаи жизни Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случаи жизни
Обзор SVEN AP-U997MV. Игровые наушники для настоящих ценителей звукаОбзор SVEN AP-U997MV. Игровые наушники для настоящих ценителей звука
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный ...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У...
Предварительный обзор Infinix S4. Прямик...
Предварительный обзор Infinix S4. ПрямикМы привыкли к тому, что производят смартфоны исключительно китайские компании и никто другой. Даже самые ...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре8K-разрешение (7680×4320) – телевизионный тренд 2019 года. Объясняют его просто: развитие технологий позв...
Предварительный обзор Realme X Lite. Оче...
Предварительный обзор Realme X Lite. ОчеМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагма...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучни...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучниДостаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor