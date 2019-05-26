Тренажеры для дома: какие бывают, основные характеристики, особенности

Если у вас нет возможности регулярно ходить в тренажерный зал, то для поддержания себя в спортивной форме имеет смысл приобрести тренажер для дома. Но из-за большого многообразия спортивных тренажеров вопрос выбора оказывается непростым. Вряд ли кто сможет разместить дома сразу несколько тренажеров, чтобы тренировать все группы мышц эффективно. Поэтому приходится выбирать что-то одно.

Какие бывают кардиотренажеры для дома

Сперва выясним, какие виды спортивных тренажеров доступны сегодня нам. Для наращивания мышечной массы стоит остановить выбор на силовых тренажерах. А для общего укрепления здоровья отлично подходят кардиотренажеры.

Стандартный перечень кардиотренажеров, который встречается в любом фитнесс-центре:

велотренажеры;

степперы;

беговые дорожки;

эллиптические тренажеры;

гребные тренажеры

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Велотренажер - достаточно компактный тренажер для дома

Касательно влияния как на сердечно-сосудистую, так и на дыхательную системы эту разновидность кардиотренажеров смело можно назвать наиболее эффективным. При этом оптимален для тренировок мышц ног и ягодиц. Пожалуй, такие кардиотренажеры непременно должны присутствовать в каждом доме.

Но для достижения ощутимых результатов необходимо проводить занятия на велотренажере регулярно и с максимальной интенсивностью, поскольку создаваемая им нагрузка на суставы и мышцы ног заметно ниже, чем на беговых дорожках. Еще одним плюсом велотренажеров можно считать их довольно компактные габариты, что позволяет разместить такой тренажер даже в небольшой комнате.

Сопротивление при вращении педалей создается или ременной системой нагружения, или магнитной. Первые не требуют подключения к электросети для занятий, но у вторых ход более равномерный и плавный.

Беговая дорожка - лучший тренажер для кардио тренировок

При занятиях на этом тренажере задействуются все группы мышц ног и не только. Благоприятно воздействует и на сердечно-сосудистую систему человека, ускоряет метаболические процессы в человеческом организме, что содействует избавлению от излишних килокалорий. Сложность нагрузки регулируется манипуляциями со скоростью движения полотна или его наклоном. Также делятся на механические и электрические. У первых полотно приводится в движение непосредственно человеком, у вторых - с помощью электродвигателя.

Степперы - отличная идея для домашнего использования

Этот незамысловатый на первый взгляд тренажер служит для тренировки ног, имитируя подъем вверх по лестнице. При этом наибольшая нагрузка приходится на ягодичные мышцы и заднюю часть бедра, также создается нагрузка на мышцы спины и пресса. Можно задавать программу тренировки с учетом состояния здоровья, возраста, индивидуальных данных. Плюсом степперов являются их малые габариты. После тренировки степпер можно убрать под кровать или в кладовку. Хотя это справедливо лишь в отношении мини-степперов. Существуют и более громоздкие модели, при покупке которых придется задуматься о том, где их разместить в квартире.

Эллиптические тренажеры - комплексная тренировка дома

Этот вид кардиотренажеров выглядит несколько необычно. Помимо укрепления мышц ног, он позволяет развивать мускулатуру верхней части тела (руки, плечи, грудные мышцы). Благотворно влияет на дыхательную и сосудо-сердечную системы, укрепляет уставы и связки. Поэтому его однозначно можно рекомендовать тем, кто стремится похудеть за короткие сроки. При занятиях на эллипсоиде эффективно сжигаются жировые отложения, что позволяет быстрее добиться стройности фигуры.

Гребной тренажер: механический или электронный?

Исходя из его названия можно понять, что он позволяет имитировать движения гребца. Это наиболее универсальный вид кардиотренажеров, поскольку при занятиях на нем в работу вовлекаются практически все группы мышц человеческого тела.

Но у гребных тренажеров имеется один серьезный недостаток - они занимают много места, из-за чего не подходят для небольших квартир.

По принципу создания нагрузки выделяют механические (пружинные и аэродинамические) и электрические (электромагнитные). Последние оборудованы бортовыми компьютерами, позволяющими настраивать режим тренировок и отслеживающими сердечный ритм и другие показатели спортсмена.

Силовые тренажеры - хорошее решение для домашнего спортзала

Эта категория тренажеров позволяет наращивать мышечную массу, развивать силу мышц. В идеале для развития отдельных групп мышц использовать специализированный тренажер. Поэтому в любом спортзале можно увидеть множество силовых тренажеров, предназначенных только для развития мышц ног, рук, спины, грудных мышц или пресса. Однако дома все эти тренажеры разместить нереально. Поэтому нужно сделать упор на универсальные силовые тренажеры.

Многофункциональные тренажеры позволяют тренировать сразу все мышечные группы человеческого тела. При этом они занимают сравнительно немного места. Поэтому установить комплексный тренажер даже в однокомнатной квартире. Поскольку траектория движения в таких конструкциях ограничена, то по сравнению со штангами и гантелями тренировки будут более безопасными.

При выборе универсального силового тренажерного комплекса следует предусмотреть возможность тренировки максимально большего числа мышечных групп. Во всяком случае непременно должна присутствовать возможность проработки мышц спины, груди, бицепсов, трицепсов, квадрицепсов.

Перед покупкой многофункционального тренажера нужно учесть площадь, которую занимает комплекс. Не во всех квартирах имеется достаточно свободного места, поэтому вопрос с размещением тренажера необходимо продумать заранее.

Купив спортивный тренажер, не забывайте, что для достижения ощутимых результатов необходимо регулярно тренироваться.