Турция ввела запрет на рекламу в Twitter, Pinterest и Periscope

Турция ввела запрет на рекламу в некоторых популярных социальных сетях. Это касается таких приложении как: Twitter, Pinterest и Periscope, которые были запрещены Управлением информационных и коммуникационных технологий страны.

Запрет на рекламу действует после того, как правительство недавно приняло новый закон о социальных сетях. Новый закон требует, чтобы компании-гиганты социальных сетей назначили местного представителя в Турции. На данный момент Facebook и несколько других компаний заявили, что будут соблюдать местное законодательство и назначат такого представителя.

Подобно Facebook, другие крупные платформы, такие как YouTube , также решили назначить представителя. Новый закон позволит властям удалять контент с платформ социальных сетей, а не просто блокировать доступ к ним.
Комментарии и отзывы Twitter
Обзоры:
Новости:
Турция ввела запрет на рекламу в Twitter, Pinterest и Periscope

Турция ввела запрет на рекламу в некоторых популярных социальных сетях. Это касается таких приложении как...
В новом обновлении Telegram появились групповые голосовые чаты

Приложение Telegram уделяет больше внимания вовлечению в групповую деятельность. Теперь, благодаря послед...
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
Лучшие TWS-наушники. LG TONE Free FN6Лучшие TWS-наушники. LG TONE Free FN6
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеровОбзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеров
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7
Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"
POCO M3 официально представили...
POCO M3 официально представилиКак сообщалось ранее, суббренд Xiaomi под названием POCO только что официально представил миру POCO M3. И...
BioWare и EA представили новый трейлер D...
BioWare и EA представили новый трейлер DBioWare и EA на ежегодной церемонии игровых достижений "The Game Awards" представили официальный тизер со...
Предстоящая функция WhatsApp позволит от...
Предстоящая функция WhatsApp позволит отВ сети появились доказательства того, что WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользова...
Смартфоны со складными экранами - будуще...
Смартфоны со складными экранами - будущеНекоторое время назад никто не верил в то, что складные смартфоны с дисплеем, который складывается попола...
Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в Инд...
Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в ИндTecno Pova поставляется 6,8-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение HD+ и высокий коэффициент ...
Samsung Galaxy A31 обновили до One UI 2....
Samsung Galaxy A31 обновили до One UI 2.Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.5 для смартфона Galaxy A31. Апде...
Ulefone Armor 8 выдержал испытание огнем...
Ulefone Armor 8 выдержал испытание огнемКомпания Ulefone опубликовала видео с испытаниями защищенного смартфона Ulefone Armor 8, который дебютиро...
Первая пристав на Wi-Fi 6 от ZTE запуска...
Первая пристав на Wi-Fi 6 от ZTE запускаКитайская компания ZTE выпустила в своей стране первую приставку с поддержкой Wi-Fi 6 - ZTE ZXV10 B860AV6...
Представлен минималистичный корпус Deepс...
Представлен минималистичный корпус DeepсDeepсool представила корпус MATREXX 40. Новинка имеет минималистичный дизайн. Передняя и верхняя сетчатые...
Лучшая игровая клавиатура 2021 года. Def...
Лучшая игровая клавиатура 2021 года. DefМногие пользователи понимают, что им нужна качественная игровая клавиатура, но при этом достаточно долго ...
Смартфон Poco M3 оценен в 13500 рублей...
Смартфон Poco M3 оценен в 13500 рублейКомпания Xiaomi представила в России смартфон Poco M3, который может стать бестселлером на нашем рынке. В...
Prestigio представила два рюкзака линейк...
Prestigio представила два рюкзака линейкPrestigio LEDme и LEDme MAX - это современные рюкзаки для повседневного использования. Рюкзаки оснащены в...
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor