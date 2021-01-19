Турция ввела запрет на рекламу в Twitter, Pinterest и Periscope

Турция ввела запрет на рекламу в некоторых популярных социальных сетях. Это касается таких приложении как: Twitter, Pinterest и Periscope, которые были запрещены Управлением информационных и коммуникационных технологий страны.

Запрет на рекламу действует после того, как правительство недавно приняло новый закон о социальных сетях. Новый закон требует, чтобы компании-гиганты социальных сетей назначили местного представителя в Турции. На данный момент Facebook и несколько других компаний заявили, что будут соблюдать местное законодательство и назначат такого представителя.

Подобно Facebook, другие крупные платформы, такие как YouTube , также решили назначить представителя. Новый закон позволит властям удалять контент с платформ социальных сетей, а не просто блокировать доступ к ним.