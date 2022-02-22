Twitch позволяет сразу перейти к игре в Luna

Amazon, наконец, выполняет обещание 2020 года, позволяющее зрителям Twitch быстро играть в игры на Luna. Как сообщают Брайант Чаппел из журнала The Nerf Report и журналист информационного издания 9to5Google, Twitch добавил кнопку «Играть на Luna», которая позволяет вам переходить в игры на облачном игровом сервисе Amazon прямо со стриминговой площадки. Если вы являетесь подписчиком Luna в программе раннего доступа к сервису и связались со своей учетной записью Twitch, вы увидите возможность начать играть в игры, доступные на платформе Amazon. Впрочем, есть ряд ограничений, на которые тоже стоит обращать своё внимание. Например, стоит отметить, что кнопка запуска игры непосредственно из Twitch появляется только на общей странице игры, а не на страницах каналов стримеров на платформе Twitch.

Вы можете забыть о том, чтобы попробовать Rainbow Six Extraction, пока смотрите любимый стрим, по крайней мере, на данный момент. Более того, данное дополнение, вероятно, не вызовет особого интереса к Luna, учитывая, что платформа на текущий момент явно не является лидером на рынке как по популярности среди геймеров, так и по другим параметрам. Тем не менее, это приближает Luna к первоначальному видению Amazon бесшовной интеграции с Twitch. Более того, это дает Amazon небольшое преимущество перед Stadia. Google еще предстоит полностью связать свой собственный сервис потоковой передачи игр с YouTube, и только в 2021 году он включил Crowd Play (присоединение к онлайн-играм из потока YouTube). Не удивляйтесь, если Twitch расширит доступ к «Play on Luna» в ближайшем будущем.