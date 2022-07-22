Twitch представила важнейшую функцию в истории платформы

Twitch запускает новую функцию безопасности для стримеров. Они смогут поделиться списком пользователей, которых они заблокировали, с другими авторами. Twitch предполагает, что этот инструмент может помочь сдерживать серийных преследователей, особенно тех, кто преследует стримеров, которые являются членами определенных сообществ. Функция Shared Ban Info основана на системе контроля подозрительных пользователей Twitch, дебютировавшей в декабре. Чтобы поделиться списком забаненных пользователей с другим стримером, создатель контента должен будет отправить ему запрос из раздела Shared Ban Info в настройках модерации. Когда вы запрашиваете информацию о бане у другого стримера, и он соглашается, вы делитесь с ним той же информацией со своего канала.

Вначале создатели могут иметь до 30 таких подключений. Вы можете установить действие по умолчанию для обработки отмеченных пользователей, которых забанил другой канал. Этих пользователей можно отслеживать, то есть они могут публиковать сообщения в вашем чате, но все их сообщения будут помечены для просмотра вами и вашими модераторами. Есть возможность ограничить помеченных пользователей по умолчанию — их сообщения в чате будут видны только стримеру и его модераторам. Представитель Twitch сказал, что платформа «в восторге от этого инструмента, поскольку это первый шаг к тому, чтобы дать возможность не только отдельным стримерам принимать персонализированные решения по модерации, но и сообществам в целом».