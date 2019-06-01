Twitch сделала двухфакторную аутентификацию обязательной для новых стримеров

2019-06-01, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Twitch; [31]
Новые пользователи Twitch больше не смогут запускать трансляции, не завершив двухфакторную аутентификацию. Представители платформы сообщили, что к этой мере им пришлось прибегнуть из-за ситуации со стримами ботов, которая ранее возникла в разделе по Artifact.

26 мая СМИ обратили внимание, что количество зрителей и стримов по Artifact выросло в сотни раз. Оказалось, что саму игру в этом разделе не показывали, вместо неё пользователи вели трансляции фильмов, сериалов и роликов с YouTube. После этого модераторы начали блокировать эти каналы.

28 мая разработчики Twitch сообщили, что большинство трансляций были автоматизированными. Чтобы обезопасить платформу, они временно прибегли к двухфакторной аутентификации — новичкам сайта придется подтвердить с помощью телефона, что они не роботы. В будущем представители Twitch пообещали найти другой способ решить проблему.

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