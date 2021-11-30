Twitch теперь доступен в SharePlay на iPhone и iPad

Twitch представил еще одну функцию, призванную сблизить зрителей — сервис прямой трансляции теперь поддерживает SharePlay на iPhone и iPad, поэтому до 32 человек могут смотреть один и тот же поток во время звонка FaceTime. Всем участникам звонка необходимо будет войти в приложение Twitch, что предполагает, что каждый участник будет считаться отдельным зрителем. Когда вы впервые открываете поток, находясь в FaceTime, Twitch спросит, хотите ли вы воспроизвести его для себя или для всех, кто звонит по данному сервису, и запомнит ваш выбор. Если вы решите поделиться им со всеми, SharePlay синхронизирует поток на всех устройствах, поэтому все будут смотреть один и тот же момент одновременно.

Элементы управления воспроизведением и приостановкой также будут синхронизироваться между устройствами. Любой участник звонка может переместить всех на другой канал Twitch. Каждый сможет взаимодействовать с чатом стримера, подписываться на него, а также отправлять донаты из своей учетной записи. Вы можете смотреть поток в портретной или альбомной ориентации, но, по крайней мере, сейчас, вы не можете продолжить сеанс SharePlay в приложении Twitch Apple TV. Сеанс SharePlay завершается, когда поток закрывается, вы покидаете вызов FaceTime или завершаете SharePlay. Если вы закроете поток, вас спросят, хотите ли вы завершить его для себя или для всех. Выбор последнего не приведет к закрытию потока на всех остальных устройствах, но воспроизведение не будет синхронизировано.
Комментарии и отзывы Twitch
Telegram привлекла 70 миллионов пользователей благодаря Face…
Telegram привлекла 70 миллионов пользователей благодаря FaceРазработчики Telegram, приложения для обмена мгновенными сообщениями, сообщили, что платформа привлекла б…
В США будут ловить криптовалютных мошенников…
В США будут ловить криптовалютных мошенниковМинистерство юстиции США сформировало группу следователей для расследования использования криптовалюты в …
Внутри браузера Opera GX появилась офлайн игра Operius…
Внутри браузера Opera GX появилась офлайн игра OperiusВ браузере Opera GX появилась аркадная офлайн игра Operius, которая способна скрасить время ожидания появ…
WhatsApp скопирует главную фишку Discord…
WhatsApp скопирует главную фишку DiscordГрупповые чаты WhatsApp вскоре будут очень напоминать серверы Discord. Информационные издания WABetaInfo …
YouTube полностью скроет счётчик дизлайков на роликах…
YouTube полностью скроет счётчик дизлайков на роликахЭксперимент YouTube со скрытием дизлайков был явно успешным — теперь популярная платформа видеороликов вн…
PayPal купит Pinterest за 45 миллиардов долларов…
PayPal купит Pinterest за 45 миллиардов долларовPayPal, одна из ведущих и популярнейших платформ онлайн-платежей, ведет переговоры о приобретении цифрово…
В Казахстане нарастает энергетический кризис из-за майнеров…
В Казахстане нарастает энергетический кризис из-за майнеровМайнинг криптовалюты потребляет огромное количество энергии, и это уже вызвало энергетический кризис в Ка…
Facebook запустила подкасты и клона Clubhouse в своём прилож…
Facebook запустила подкасты и клона Clubhouse в своём приложFacebook сделал большой рывок в аудио-направлении в последние несколько месяцев, а теперь социальная сеть…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor