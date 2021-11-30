Twitch теперь доступен в SharePlay на iPhone и iPad

Twitch представил еще одну функцию, призванную сблизить зрителей — сервис прямой трансляции теперь поддерживает SharePlay на iPhone и iPad, поэтому до 32 человек могут смотреть один и тот же поток во время звонка FaceTime. Всем участникам звонка необходимо будет войти в приложение Twitch, что предполагает, что каждый участник будет считаться отдельным зрителем. Когда вы впервые открываете поток, находясь в FaceTime, Twitch спросит, хотите ли вы воспроизвести его для себя или для всех, кто звонит по данному сервису, и запомнит ваш выбор. Если вы решите поделиться им со всеми, SharePlay синхронизирует поток на всех устройствах, поэтому все будут смотреть один и тот же момент одновременно.

Элементы управления воспроизведением и приостановкой также будут синхронизироваться между устройствами. Любой участник звонка может переместить всех на другой канал Twitch. Каждый сможет взаимодействовать с чатом стримера, подписываться на него, а также отправлять донаты из своей учетной записи. Вы можете смотреть поток в портретной или альбомной ориентации, но, по крайней мере, сейчас, вы не можете продолжить сеанс SharePlay в приложении Twitch Apple TV. Сеанс SharePlay завершается, когда поток закрывается, вы покидаете вызов FaceTime или завершаете SharePlay. Если вы закроете поток, вас спросят, хотите ли вы завершить его для себя или для всех. Выбор последнего не приведет к закрытию потока на всех остальных устройствах, но воспроизведение не будет синхронизировано.