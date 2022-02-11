Twitch ужесточил политику в отношении ников

Twitch хочет, чтобы у всех были более приятные и удобные имена пользователей. Веб-сайт потокового видео обновил свою политику, чтобы запретить имена пользователей, содержащие ненавистнические высказывания, угрозы насилия и личную информацию. Теперь он также будет запрещать имена пользователей со ссылками на «половые акты, возбуждение, жидкости или гениталии», а также со ссылками на тяжелые наркотики. Однако тем, кто имеет какое-то отношение к травке, алкоголю или табаку, не нужно ни о чем беспокоиться — с этими тремя все в порядке и они не подпадают под новое правило «тяжелых наркотиков».

«Несмотря на то, что мы удалили многие оскорбительные имена пользователей в соответствии с нашей текущей политикой, мы считаем, что необходимо установить более строгий стандарт для развития разнообразного, инклюзивного глобального сообщества на Twitch», — говорится в заявлении стриминговой платформы, принадлежащей Amazon. Twitch дает всем пользователям время до 1 марта 2022 года, прежде чем он начнет применять свои новые правила. Таким образом, у создателей будет время подумать о новом дескрипторе и исправить свой брендинг, не нарушая свою потоковую деятельность. По истечении крайнего срока Twitch приостановит работу пользователей, если их имена явно «ненавистнические, оскорбительные, агрессивные или типичные для злонамеренного поведения». Тем не менее, это даст шанс людям, в именах которых упоминаются секс и тяжелые наркотики, и потребует от них только переустановить свои названия.
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