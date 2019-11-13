Twitch выпустила приложение Twitch Studio, для начинающих стримеров

Компания Twitch решила привлечь молодых стримеров с помощью приложения Twitch Studio.
Этот инструмент должен сильно облегчить работу начинающим стримерам.
В приложения есть функция управляемой настройки, с которой все микрофоны, веб-камеры, разрешение монитора и битрейт регулируются автоматически для обеспечения наилучшего звучания и отображения.
Также Twitch Studio поддерживает чат Twitch, пользовательские наложения с множеством вариантов готовых макетов и систему оповещений — для более удобного общения со своими зрителями.