Twitter дал возможность зрителям присоединиться к прямым трансляциям

Новая функция позволит троим людям звонить пользователю на его прямые трансляции.

Компания говорит, что эта функция была хорошо принята в Periscope, поэтому она решила добавить её в Twitter. Как и в Periscope, тех, кто присоединяется к видео, услышат все зрители. Человек сможет отключиться в любое время, чтобы дать другим возможность что-то сказать или задать вопрос.

Таким образом Twitter хочет сделать трансляции более насыщенными. Это сделает разговоры в живых видео ещё более плавными и откроет новые возможности и способы общения.