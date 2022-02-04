Twitter расширяет функцию отрицательного ответа

Twitter начал тестировать функцию голосования против ответов в июле прошлого года, которая сейчас распространяется по всему миру. Эта функция будет доступна в Интернете и вскоре появится на iOS и Android. И как только вы данную функцию, вы сможете понизить популярность твита, нажав на стрелку вниз, доступную рядом с кнопкой «Нравится». Но обратите внимание, что кнопка «против» не является кнопкой «не нравится» и не меняет порядок ответов. Голоса против также не будут отображаться публично, и Twitter заявляет, что они только помогут компании понять, какой контент хотят видеть ее пользователи.

Twitter также поделился некоторыми выводами из своего эксперимента. Компания социальной сети заявила, что большинство ее пользователей проголосовали против ответа, потому что сочли его оскорбительным или неуместным.