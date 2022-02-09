Twitter скопировал у YouTube свою новую функцию

Большинство пользователей Twitter могут создавать видео продолжительностью до 140 секунд, но у некоторых зрителей, по-видимому, до сих пор нет времени такие ролики смотреть, так как социальная сеть позиционирует себя немного иначе, не как видеосервис. К счастью, сегодня социальная сеть Twitter объявила, что тестирует скорость воспроизведения от 0,25x до 2x на Android или в веб-версии социальной сети, аналогично тому, что вы можете делать на YouTube, Netflix и других платформах. Такие люди, у которых есть доступ к этой функции, увидят шестеренку в верхней части видео рядом с опцией субтитров. Выбор в данном меню предоставляет возможность выбрать из довольно детального диапазона скоростей с отрегулированной скоростью звука, чтобы вы не получили эффект проблем со звуковой дорожкой при ускорении воспроизведения видео.

Это может быть полезно для людей с коротким периодом внимания или если вам нужно замедлить видео, чтобы услышать слово. То есть, сценариев использования у функции на самом деле предостаточно, особенно если речь идёт об активных пользователях. Переменная скорость воспроизведения будет работать для «твитов видео, голосовых твитов, видео в личных сообщениях и повторов видео в прямом эфире, в зависимости от их платформы», — сказал The Verge представитель Twitter Джозеф Нуньес. Twitter планирует расширить эту функцию до iOS в будущем. Сейчас нововведение проходит тестирование для избранных пользователей, но пока неизвестно, когда Twitter сможет развернуть функцию более широко.
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